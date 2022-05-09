Грядущий мировой продовольственный кризис – это угроза, о которой часто говорят в структурах ООН и многие международные эксперты. Его все чаще связывают с войной России в Украине, а предварительные прогнозы наступающего бедствия выглядят негативно и масштабно. Откуда исходят факторы кризиса, насколько он связан с войной России в Украине, чем мировой продовольственный кризис может быть опасен Азербайджану? На эти вопросы в интервью Minval.az ответил российский политолог и экономист, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Военный конфликт России и Украины называют прямой угрозой мировой продовольственной безопасности, как связаны эти события?

— Война в Украине оказывает на рынок зерновых, прежде всего пшеницы и кукурузы, крайне дестабилизирующее воздействие. Она началась в период, когда должны были осуществляться крупномасштабные поставки украинской продукции на мировой рынок. Традиционно, часть своего зерна аграрии продают сразу после сбора урожая, но основные объемы они придерживают до зимы с тем, чтобы продать выращенную продукцию по более высоким «зимним» ценам. Именно этих поставок объемом примерно 20 млн тонн мировой рынок не дождался. Зерно сейчас остается на украинских элеваторах, но вывезти его наиболее экономичным путем (морем, через Одессу, Черноморск или Мариуполь) никакой возможности пока нет из-за блокады портов и ведущихся военных действий.

Второй аспект войны, ведущий к кризису мирового масштаба на продовольственном рынке – это задержки с началом посевной кампании в Украине. Страна страдает от войны, внутренних миграций населения, нехватки нефтепродуктов и нормальных условий для организации аграрного производства. Уже сейчас ясно, что урожай в Украине будет меньше, чем можно было бы ожидать. А поскольку Украина является одним из крупнейших игроков на мировых рынках пшеницы, кукурузы, подсолнечника, растительного масла и т.д., война в этой стране стала одним из главных факторов, усиливающих угрозу мирового продовольственного кризиса.

— Какова ситуация с продовольственным кризисом сейчас в России, как влияют на нее введенные санкции и каковы общие предпосылки этого явления?

— Нарастающего дефицита продовольствия в России пока нет и правительство страны убеждает население в том, что его не будет. Конечно, при детальном рассмотрении ситуация уже сегодня оказывается не столь однозначной. Россия является нетто-импортером овощей и фруктов, говядины и баранины, некоторых видов масла (оливкового, хлопкового), и т.д. Всякий раз, когда падает валютный курс рубля или ужесточаются условия торговли с традиционными партнерами, на рынке возникает дефицит или растут цены. Такие явления можно наблюдать в России сегодня и данная ситуация сохранится в будущем еще долго. Считается, что Россия обеспечивает себя продовольствием на 85-90 процентов, тем самым обеспечивая свою продовольственную безопасность.

До настоящего времени санкции в отношении экспорта Россией продовольствия не обсуждались, поэтому санкционная война России и США с их союзниками остается нейтральной темой для вопросов продовольственной безопасности. Тем не менее, российские аграрии зависят от импорта семян, отдельных видов удобрений, а также технологий для переработки своей продукции. Поэтому санкционная война также становится все более существенным фактором, который следует учитывать при рассмотрении сценариев нарастающего продовольственного кризиса.

Оценивая ситуацию глобально, надо отметить, что общемировой продовольственный кризис нарастает не из России. Его источником являются государства, которые импортируют продовольствие в существенно больших удельный объемах, а также государства, в которых наблюдается быстрый рост населения, и аграрная сфера не успевает обеспечивать растущий внутренний спрос.

Структурными причинами продовольственного кризиса, не связанными с погодными условиями или с демографическими факторами, является, в частности, протекционизм отдельных государств, традиционно поставляющих аграрную продукцию на мировой рынок, а сейчас в условиях неопределенности, предпочитающих снизить экспорт и сохранить стабильность на внутреннем рынке. Примером такой страны является Россия.

Второй момент, это денежная эмиссия в крупных экономиках (США, ЕС), которая ведет к росту цен на продовольствие. В этой виртуальной «гонке» преимущество у богатых государств, которые могут позволить скупить поступающие на мировой рынок объемы продовольствия по завышенным ценам. Как следствие, бедные государств остаются ни с чем, поскольку ни бюджеты этих государств, ни отдельные потребители не могут позволить себе покупать аграрную продукцию по очень высоким ценам.

— Чем этот кризис может угрожать Азербайджану?

— В краткосрочной перспективе продовольственный кризис приведет к росту цен на продукты питания, как ввозимые из-за границы, так и производимые внутри страны. Фермеры и кооператоры Азербайджана будут повышать цены на свою продукцию, иначе она будет вывозиться для реализации за границу. Если власти страны не компенсируют растущие издержки национальных производителей, то рост цен может приобрести значительные объемы. Ожидается, что инфляция в нынешнем году в Азербайджане превысит 12 процентов, и вклад аграрного сектора экономики в этот рост значительный.

С другой стороны, растущие цены станут стимулом для инвесторов, и должны в перспективе 3-5 лет привести к значительному росту производства аграрной продукции в Азербайджане, в том числе реализуемой на внешних рынках.

— Являются ли проблемы с поставками и урожаями зерна доминирующей угрозой возникновения кризиса?

— Конечно, нет. На аграрном рынке многие продукты взаимозаменяемые, это справедливо для зерновых, мясо-молочной продукции, растительного масла и т.д. И хотя у пшеницы эффективных заменителей практически нет, тем не менее, и здесь пшеницу для корма скота можно заменить другими культурами. Азербайджан, поэтому, должен ориентироваться на диверсификацию рынков, с которых поступает пшеница, кукуруза, соя, растительное масло. Однако, думаю, что ожидаемый в нынешнем году хороший урожай зерновых в России приведет к тому, что в этом сегменте рынка значительного роста цен не будет и Россия останется крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а также ржи, овса, ячменя, кукурузы и т.д.

В. Мансуров