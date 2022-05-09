По состоянию на 9 мая Россия увеличила в два раза количество носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» в акватории Черного моря – их суммарный залп составляет до 50 ракет, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Медиацентре «Украина – Укринформ»

«В акватории Черного моря по состоянию на сегодняшний день находится семь носителей КРМБ типа «Калибр» с суммарным залпом до 50 ракет».ю — сказад Мотузяник

Представитель Минобороны отметил, что корабли Черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи «по изоляции района ведения боевых действий, ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении».

На прошлой неделе, по данным Минобороны, носителей крылатых ракет в Черном море было всего три, их суммарный залп составлял до 20 ракет.