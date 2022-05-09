Процесс принятия Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий вступление (Украины — ред.) в ЕС, займет несколько лет, а даже, по правде говоря, десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления в Европейский союз», — сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является «базой для дискуссий в предстоящие месяцы».ю передает РИА Новости.

Позднее Зеленский сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Он добавил, что Украина вскоре передаст ЕС вторую часть ответов.