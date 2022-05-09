Россия «дала упреждающий отпор агрессии», это было единственно правильное решение, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии — это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны «, — сказал Путин, выступая на параде Победы.