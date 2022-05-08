Страны G7 в ближайшее время увеличат коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования, а также поддержат ее долгосрочное восстановление и реконструкцию. Об этом говорится в заявлении по итогам видеоконференции лидеров «Большой семерки», размещенном 8 мая на сайте Белого дома.

«Сегодня мы, G7, заверили президента Зеленского в нашей неизменной готовности взять на себя дальнейшие обязательства, чтобы помочь Украине обеспечить ее свободное и демократическое будущее, чтобы Украина могла защищать себя сейчас и сдерживать будущие акты агрессии. С этой целью мы продолжим нашу постоянную военную и оборонную помощь Вооруженным силам Украины, продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от киберинцидентов и расширять наше сотрудничество, в том числе в сфере информационной безопасности. Мы будем и впредь поддерживать Украину в повышении ее экономической и энергетической безопасности», – говорится в заявлении.

Авторы текста отметили, что «Большая семерка» вместе с международным сообществом предоставили и запланировали дополнительную поддержку для Украины с начала полномасштабной войны в размере более $24 млрд на 2022 год и далее как финансами, так и материальными средствами.

«В ближайшие недели мы увеличим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и предоставить базовые услуги своему населению, а также разработаем варианты – работая с украинскими властями и международными финансовыми учреждениями – для поддержки долгосрочных восстановления и реконструкции», – пообещали в G7.