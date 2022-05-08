С начала полномасштабной войны русская армия потеряла в Украине 25 500 живой силы, сообщает Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:
личного состава – около 25500 (+400) человек ликвидировано,
танков ‒ 1130 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,
артиллерийских систем – 509 (+0) ед,
РСЗО — 179 (+7) ед,
средства ПВО — 86(+2) ед,
самолетов – 199 (+0) ед,
вертолетов – 156 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 1961 (+27) ед,
корабли /катера – 12 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).
специальная техника – 39 (+1).
крылатые ракеты – 92 (+2).
Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.
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