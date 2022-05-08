Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в котором центральной темой была война России против Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мы сфокусировались на противоправном вторжении РФ в Украину и нашей продолжающейся скоординированной реакции. Мы настроены поддерживать украинцев и привлекать российский режим к ответственности. Завтра мы будемс говорить об этом с другими лидерами Группы семи», — рассказал Джастин Трюдо.

«Лидеры подчеркнули решимость продолжить привлечение РФ к ответственности за её варварские действия в Украине и обсудили продолжающиеся усилия по помощи Украине и экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, которые пострадали от боевых действий», — отмечает прессслужба Белого дома.