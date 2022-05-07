МЧС России увеличивает численность группировки по тушению массовых пожаров в населенных пунктах Красноярского края. Об этом в субботу сообщил начальник регионального ГУ МЧС Игорь Лисин, передает ТАСС.

По данным МЧС, сейчас в Красноярском крае на тушении многочисленных пожаров в населенных пунктах задействованы все силы и средства. Борьбу с огнем ведут около 300 человек, используется свыше 90 единиц техники. Лисин уточнил, что пожарным в тушении возгораний помогают местные жители.

По информации МЧС, пожары из-за сильного ветра охватили порядка 200 строений в более чем 16 населенных пунктах, среди них жилые дома, пилорамы и детский сад. Погибли пять человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Краевая прокуратура сообщила, что информация о погибших детях пока не подтверждается.