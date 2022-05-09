В связи с тем, что в последние годы в Азербайджане не только женщины, но и мужчины прибегают к изменениям внешности при помощи оперативного вмешательства, да так часто, что улицы Баку словно клоны заполонили «жертвы пластической хирургии», то возникает вполне резонный вопрос: А как в этой ситуации с поставленными задачами справляются системы распознавания лиц? Наверняка не одному преступнику пришла в голову мысль изменить свою внешность при помощи легкодоступной пластической хирургии. Тем более, что в истории криминалистики были даже случаи изменения указанным методом папиллярных узоров на пальцах рук.

Надо отметить, что во всем мире растет интерес к камерам видеонаблюдения с системой распознавания лиц в связи с широким кругом задач, которые они решают и Азербайджан в этом смысле не исключение.

В связи с этим источники в МВД республики в беседе с Minval.az отметили, что сложности с распознаванием лица могут возникнуть, да и то незначительные, лишь в том случае, если разыскиваемый человек, который ранее уже проходил по базе данных уголовного розыска, изменил внешность при помощи пластической хирургии. В большинстве случаев система распознает объект почти сразу же, заявили в полиции.

Прошли те времена, когда технологии биоидентификации ориентировались только на ключевые точки при распознавании лица. В современных системах определение ключевых точек необходимо только для подготовки изображения к распознаванию. Теперь нейронная сеть выбирает несколько десятков миллионов параметров в комплексе. И даже если вы поменяете часть своего лица, то все-равно будете распознаны системой. Новейшие системы индентификации позволяют различить даже близнецов.

В МВД Азербайджана к камерам наблюдения с системой распознавания лиц имеют доступ лишь сотрудники Главного управления уголовного розыска. Эти камеры установлены в местах массового скопления людей и на КПП, то есть на всех выходах из страны. Специалисты отмечают, что человека пытающегося затеряться в толпе, не спасет и парик на голове: «При сверке изображения с базой данных система распознавания дает вероятную схожесть в процентах, что упрощает работу, поскольку задает направление поиска».

Пять лет назад весь мир облетела информация о том, как китаянки столкнулись с затруднениями на паспортном контроле в аэропорту из-за изменившейся после пластических операций внешности. Daily Mirror сообщал, что женщины отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели (китайский праздник, который отмечают в течение семи дней). Они сделали пластические операции и собрались домой, однако их остановили на паспортном контроле. Из-за изменений вследствие операций, бинтов и отеков лица женщины утратили сходство с фотографиями в документах, которые они предъявляли.

На самом деле любительниц поменять внешность полно не только в Китае, но и в Азербайджане. Их число растет с каждым годом. Женщины и мужчины без страха и упрека ложатся под нож хирурга и выходят оттуда одинаковыми. Впечатление, что все отечественные хирурги в области ринопластики пользуются одним шаблоном. Конечно, стремиться к красоте должен каждый. И каждый это делает по-своему. Да, и вообще, красота в глазах смотрящего. Но речь не о красоте, а о растущем количестве одинаковых лиц, расширяющихся возможностях пластической хирургии и проблемах, возникающих у правоохранителей при розыске подозреваемых и без вести пропавших лиц. И тут дело не только в прооперированных носах, но и в других манипуляциях с лицом.

Однако и технический прогресс не стоит на месте. Развиваются все новые и новые технологии распознавания лица. Так, американскими учеными была разработана технология распознавания лица, в основе которой лежит сравнение лица по частям, даже если преступник хирургическим способом изменит свою внешность. Разработчики утверждают, что индивидуальные черты лица остаются неизменными даже после серьезной хирургической операции.

Технология заключается в использовании двух баз данных: первая – это случайные изображения, а вторая – полицейские снимки преступников до операции. Анализируя фотографии «после операции», создается составная картинка, максимально похожая на оригинал, с использованием черт людей, чьи снимки размещены в основной базе. Тоже самое выполняется и со снимками, выполненными до операции. Если составные картинки, полученные в результате двух процедур, содержат большое количество общих черт, система сообщает о наличии совпадения. По заявлению университета точность идентификации новой системы составляет 78 процентов.

На самом деле, систему распознавания лиц обмануть довольно сложно. Если же говорить о пластических операциях, то они, конечно же, могут дать изменение ключевых показателей конфигурации лица и его контурных пропорций.

Между тем в МВД внесли ясность и в вопрос распознавания трансгендеров, скажем так, частично или полностью сменивших пол. По полученным данным, если операция по смене пола была проведена в лицензированной клинике, то медицинское учреждение обязательно выдаст пациенту документальное тому подтверждение. Данный документ необходим для представления в управление паспортной регистрации, потому что только в этом случае трансгендер может сменить свое имя и фамилию в паспорте в соответствии с новым полом. Однако смена репродуктивного органа – операция не из дешевых и в Азербайджане ее не делают.

Часто случается так, что трансгендеры только частично меняют пол, то есть, меняют внешность и наращивают или удаляют грудь. Однако это не является достаточным основанием для замены удостоверения личности. Тем более, что не каждая клиника выдает документальное подтверждение проведенной операции. Вот и получается, что по паспорту он Теймур, а по внешнему виду Шамплена.

Если помните, то этот Шамплена в 2017 году держал в страхе весь Низаминский район Баку. Здесь его знали, как беспредельщика, скандалиста, способного в любой момент вскрыть вены (на руках трансвестита многочисленные шрамы от порезов) и создавать проблемы окружающим. Шамплена руководил группой вымогателей, которые ежемесячно собирали мзду с местных мелких предпринимателей. Гей заявил владельцам торговых точек, что эту территорию контролирует он и что все трансы и женщины, промышляющие проституцией на улице, платят ему за «крышевание» ежедневно по 20 манатов. Неизвестно, как спустя пять лет сложилась судьба Шамплены, но это уже другая история…

Конечно, у преступности нет национальности, ни даже сексуальной ориентации, но претензии трансвеститов на роль криминальных авторитетов, покровительствующих мелким предпринимателям, иначе как парадоксом криминального мира не назовешь.

А тем временем в финансовой сфере Азербайджана начал стремительно расти спрос к программным продуктам лицевой биометрии…

Рамелла Ибрагимхалилова