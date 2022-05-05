Стало известно, что украинская бабушка с советским флагом, которой в России сейчас ставят памятники, на самом деле не за россиян.

Анна Ивановна жила недалеко от Харькова, когда мимо проходили ВСУ, она вышла к ним с красным советским флагом, потому что приняла за российских военных. Российская пропаганда подхватила эту историю и сделала из украинской бабушки свою героиню. Но теперь выяснилось, что в этой истории много нюансов.

Украинские военные помогли пенсионерке и ее мужу эвакуироваться. Она рассказала, что вышла к военным ВСУ с таким флагом, потому что думала, что это оккупанты и пыталась «примириться» с ними флагом, чтобы они «не громили» село и Украину. Но теперь она чувствует себя «изменницей».

