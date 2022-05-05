Незамедлительно передать Сарсангское водохранилище Азербайджану требует Общественное Объединение «Гражданское просвещение» в своем обращении к СЕ, ПАСЕ и Кремлю. Об этом Minval.az сообщил руководитель проекта «Значимость бассейна, его настоящее состояние – исследование и проведение пропагандисткой кампании в медиа, социальных сетях», реализованного при содействии Государственного агентства по поддержке НПО Азербайджана, Эльшад Мамедов.

Отметим, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана были оккупированы: Сарсангское водохранилище; сеть оросительных каналов протяженностью 6 426 км, обеспечивающих водой территорию площадью 130 тысяч гектаров; 185 км коллекторных и дренажных каналов; 1429 артезианских скважин; 539 гидротехнических строительных объектов; 220 гидроэлектростанций; 88 насосных станций, а также 8 водных амбаров общим объемом 640 миллионов кубометров.

Осенью 2020 года, после освобождения из-под армянской оккупации своих территорий под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Азербайджан вернул контроль над водохранилищем Суговушан (местное население называло его также «бала Сарсанг»), построенным в одно и тоже время с Сарсангским. Суговушан, его каналы были восстановлены в короткий срок — водные массы из водохранилища были направлены в реку Тертер и тем самым были устранены искусственные преграды, установленные в течение 30 лет. Так, Азербайджан улучшил обеспечение орошения посевных участков в окрестностях площадью 30 тысяч гектаров. В настоящее время находятся в разработке предложения и проекты рабочих групп, соответствующих официальных комиссий по восстановлению и запуску Сарсангского водохранилища, находящегося в зоне контроля российских миротворческих сил.

Несмотря на то, что положен конец оккупации, все еще не восстановлена подача в районы Азербайджана воды из Сарсангского водохранилища, находящегося в той части Карабаха, где сейчас проживают армяне, и которая контролируется российскими миротворцами. Фактически армяне продолжают водный террор.

Отметим, что Сарсангское водохранилище Азербайджана было построено на реке Тертер в 1976 году по инициативе экс-президента, общенационального лидера Гейдара Алиева. Водохранилище построено с целью обеспечения оросительной водой посевных территорий площадью 100 тысяч гектаров в ряде азербайджанских районов (Тертер, Агдам, Барда, Геранбой, Евлах, Агджабеди).

Эльшад Мамедов исследовал экологическую катастрофу. Для того, чтобы на местах изучить масштабы экологической катастрофы, учиненной Арменией, в марте-апреле этого года в городе Евлах, Тертерском, Агдамском, Бардинском, Геранбойском и Агджабединском районах были проведены мониторинги по определению экологического вреда, нанесенного природе и оросительным системам. Собраны факты экологического ущерба, нанесенного Азербайджану. Кроме того, было проведено наблюдение за нынешним состоянием водохранилища Суговушан.

Результаты этих мониторингов показали, что 30-летняя оккупация Армении стала причиной большой экологической катастрофы и уничтожения водных источников и каналов.

Предлагаем фотографии и видеоматериалы, отражающие вышеприведенные мониторинги:

По собранным фактам и визуальным наблюдениям становится очевидно, что несмотря на завершение войны, «водный террор» Армении по отношению к Азербайджану не прекращается.

Полностью перекрыты русла рек Хачинчай и Гаргарчай, берущих начало в нагорной части Карабаха. В то же время прекращена подача воды из водохранилища Сарсанг в водохранилище Суговушан, а также перекрыты каналы, которые ранее посредством Тертерчая и отходящих от нее русел орошали территорию азербайджанских районов.

Собранные факты свидетельствуют, что Армения за время оккупации нанесла Азербайджану экологический вред, исчисляемый 10 миллиардами манатами, более того, последствия этого ущерба все еще ощущаются.

В результате прекращения подачи воды на посевные участки из Тертерчая и Сарсангского водохранилища, которое имело место в середине 1990-го года, села азербайджанских районов, приведенных ниже, — в целом это 100 тысяч гектаров, были лишены воды: 15 сел Геранбойского района, город Евлах и 10 его сел, 22 села Агджабединского района, 57 сел Агдамского района, 49 сел Тертерского района, 62 села Бардинского района.

Посевные участки этих сел на территории площадью 100 тысяч га вот уже на протяжении 30 лет сталкиваются с острой нехваткой воды. Азербайджан затрачивает десятки миллионов средств для бурения субартезианских скважин для орошения посевных земель на этих территориях. Эти артезианские скважины требуют как больших энергетических затрат, так и постоянного технического обслуживания. Кроме того, вывод на поверхность грунтовых вод и их использование в орошении приводит к уничтожению природных зеленых насаждений.

Другая опасность заключается в том, что за то время, пока Сарсангское водохранилище находится под оккупацией, технические установки и оборудования пришли в негодное, аварийное состояние, поскольку никакого обслуживания не проводится. Поэтому разрушение водохранилищ представляет угрозу, поскольку может оставить под водой районы Азербайджана. Не исключается, что армяне специально, в провокационных целях разрушают водохранилище. А это означает, что более 1 миллиона людей находится в постоянной опасности.

Еще в 2016 году ПАСЕ приняла резолюцию № 2085 об устранении экологических последствий на Сарсангском водохранилище (автор Эльхан Сулейманов). Та резолюция не выполнена до сих пор. Даже если Карабах и освобожден из-под оккупации, все еще не восстановлена подача в районы Азербайджана воды из Сарсангского водохранилища, находящего в зоне контроля российских миротворцев, армяне продолжают чинить экологическую катастрофу.

По причине всего вышеперечисленного Сарсангское водохранилище должно быть возвращено Азербайджану, чтобы государство могло за короткий срок провести восстановительные работы. В тоже время восстановление подачи воды в районы Азербайджана по назначению, путем рациональной эксплуатации водохранилища, является как законным правом этой страны, так и требованием международных документов.

На сегодня ситуация критическая, водохранилище должно быть как можно быстрее передано соответствующим структурам Азербайджана. Эксплуатация водохранилища в зоне контроля российского миротворческого контингента – законное право Азербайджанского государства.

В соответствии с Постановлением Генеральной Ассамблеи ООН от 7 сентября 2006 года «О ситуации на оккупированных территориях Азербайджана» миссия ОБСЕ провела исследования по оценке экологического состояния и дала соответствующее заключение.

Миссия пришла к такому выводу, что недостаток необходимого водообеспечения наносит большой урон сельскому хозяйству и уже привело к полному уничтожению лесных массивов…

С оккупацией покончено, и теперь вопрос обеспечения экологического баланса в связи с Сарсангским водохранилищем должен решаться Азербайджанской Республикой – владельцем водохранилища. Это не сделает какая-то посторонняя сила, более того, у этой силы нет такого права и возможности.

Основываясь на Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, подписанном Азербайджаном, Россией и Арменией, можно утверждать, что возникла необходимость принятия срочных мер.

ПАСЕ должна потребовать выполнения резолюции №2085. С учетом важности Сарсангского водохранилища для восстановления экологического баланса необходимо принять соответствующие меры по устранению существующих угроз, передачи водохранилища под полный контроль Азербайджана. В этом вопросе ПАСЕ должна повлиять на ситуацию в соответствии с резолюцией.

Для того, чтобы предупредить катастрофу Общественное объединение «Гражданское просвещение» предлагает и требует:

— Под наблюдением Турецко-российского совместного мониторингового центра передать управление стратегическим источником воды — Сарсангским водохранилищем, расположенным в зоне контроля миротворцев, соответствующим органам исполнительной власти Азербайджана;

— В срочном порядке начать ускоренную очистку указанных территорий от мин, чтобы при содействии миротворцев и международных организаций приступить к необходимым работам по восстановлению водохранилища;

— Азербайджан, приступив к восстановлению Сарсангского водохранилища и его водных каналов, должен направить водные массы для орошения в направлении Агдама, Тертера, Барды, Геранбоя;

— В этом процессе непосредственное участие должны принять ПАСЕ и международные организации;

— Наряду с Сарсангским водохранилищем устранить перекрытия рек Гаргарчай, Хачинчай и других, пролегающих через азербайджаснкие территории, на которых в настоящее время проживают армяне;

— Все это является требованием Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного Азербайджаном, Россией и Арменией, исполнение которого обязательно.