Британские компании играют активную роль в формировании будущего Азербайджана, от Карабаха до побережья Каспийского моря.

С данным заявлением выступил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в ходе мероприятии по случаю официального дня рождения Короля Чарльза III.

Дипломат отметил значительный прогресс в двусторонних отношениях за последние 12 месяцев, особо выделив совместную работу Лондона и Баку в рамках подготовки к климатической конференции COP29.

«Две недели, которыми я больше всего горжусь в качестве посла в Азербайджане, пришлись на COP29. Азербайджан был великолепной принимающей стороной, и мы сделали все возможное для поддержки и достижения успешных результатов», — заявил Олд, которого цитирует «Тренд».

Посол также напомнил о визите министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в Лондон в апреле этого года для участия в заседании Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономики и торговли. Он заявил, что стороны продолжают ставить амбициозные цели в развитии двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества.

Особое внимание Фергус Олд уделил энергетическому партнерству и поддержке со стороны британских компаний в реализации проектов на территории Азербайджана.

При этом дипломат объявил о важном событии в сфере финансового взаимодействия: «Сегодня вечером я рад сообщить, что UK Export Finance завершила свою первую сделку в Азербайджане — поддержку аэрокосмического проекта для быстро развивающейся компании Silk Way West, которая занимается грузовыми авиаперевозками».

Посол выразил уверенность, что предстоящие месяцы станут не менее продуктивными для дальнейшего укрепления отношений между двумя странами в экономике, энергетике и климатической повестке.