Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

От имени Правительства и народа Конго, а также от себя лично рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю 107-й годовщины Дня независимости Азербайджана.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания.

Еще раз заявляю о полной готовности прилагать вместе с Вашим превосходительством еще больше усилий для укрепления сотрудничества между нашими странами и своей приверженности этому делу.

Основываясь на образцовой личной дружбе между Вашим превосходительством и мной, прошу Вас, господин президент, принять мое высочайшее почтение.

Президент Кении Уильям Самоэй Руто поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

От имени правительства и народа Республики Кения и от себя лично передаю Вашему превосходительству и в Вашем лице народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – 28 мая – Дня независимости.

За последние два десятилетия между Кенией и Азербайджаном налажены дружеские отношения, которые развивались как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Большой потенциал имеется в новых областях нашего взаимовыгодного партнерства, в том числе в торговой и инвестиционной сферах, в области образования, информационно-коммуникационных технологий, климатической деятельности, энергетики и других направлениях. Надеюсь, что эти отношения будут и дальше развиваться на благо наших народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а народу Азербайджана — процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение.