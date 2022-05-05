В Алматы 9 мая память казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны почтят во время проведения акции «Батырларга тагзым» (Поклонимся героям), которая заменит ранее проводившиеся шествия «Бессмертного полка», сообщил председатель городского Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов.

По его информации, мероприятие начнется в 09.30. Колонна участников акции проследует от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев для возложения цветов к Вечному огню.

«У нас проводят церемонии возложения цветов и венков, памятными мероприятиями, праздничными концертами чествуют ветеранов. Что касается «Бессмертного полка», то в Беларуси проходит аналогичная акция под названием «Беларусь помнит», в Украине — «Никто не забыт, ничто не забыто». У нас её принято называть «Батырларга тагзым», — сообщил спикер.

Председатель ветеранского движения подчеркнул, что эта акция «является составной частью возложения цветов к Вечному огню». По его словам, Алматы – единственный город в стране, где данная акция будет проходить в офлайн-режиме.

Бижанов также напомнил, что символом Победы в Казахстане является «Лента победы» — шелковая лента небесно-голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением Ордена Отечественной войны.

Организаторы празднования Дня Победы в Алматы назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой».

«Организаторы призвали горожан не использовать провоцирующую символику (Z, V, георгиевские ленты, красные флаги и т. д.) и государственные флаги других республик», — отмечается в сообщении службы коммуникаций города.

Кроме того, сообщается, что участникам акции запрещено использовать ее в качестве рекламной площадки и демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную, не относящуюся к цели движения, символику. «Акция несет некоммерческий и неполитический характер», — говорится в сообщении.

На месте проведения акции всем пришедшим будет раздаваться «Лента Победы».