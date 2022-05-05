К лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере положительно относятся 74% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

«Важно, что положительное отношение к идеологу украинского национализма превалирует сегодня и в юго-восточных регионах, и среди тех, кто в быту общается исключительно на русском языке», – говорится в сообщении.

В 2012 году среди сторонников Бандеры было 22% опрошенных.

По данным социологов, в последние годы наблюдается положительная динамика в отношении украинских исторических фигур, вокруг которых еще 10 лет назад шли «острые дискуссии» в обществе.