Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон, а не занявшая второе место в недавней президентской кампании кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен лучше всего воплощает оппозицию президенту страны Эмманюэлю Макрону, говорят итоги опроса по заказу телеканала BFMTV.

Лучшим выразителем оппозиционных политике Макрона идей назван Меланшон, которому отдали своё предпочтение 37% опрошенных. Ле Пен досталось 33%.

Меланшон показал третий после Макрона и Ле Пен результат в первом туре апрельских президентских выборов, набрав 21,95% голосов.