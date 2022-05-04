Украина не пойдет на «замораживание» конфликта с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе общения с участниками сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

Зеленский говорил о прекращении огня – оно, по словам президента, будет возможно, когда президент РФ Владимир Путин возьмет на себя такое обязательство.

«Но режим прекращения огня не означает, что будет прекращение огня и российские войска останутся там, где они сейчас стоят и так оно и будет такой «замороженный конфликт». Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был «Минск-1», «Минск-2″, были соответствующие документы, которые нарушались, значит, я могу сказать, что это были несерьезные документы. Тем не менее, были договоренности на бумаге. Это был – в том или ном виде – замороженный такой конфликт. Я против. Поэтому такого документа у нас точно не будет. Мы сейчас не выходили из Минска, из него вышла 24 февраля Россия», – сказал Зеленский.

Путин публично объявил об этом, напомнил президент Украины.

«Они начали военную операцию, хотя мы понимаем, что это война, полномасштабное вторжение. И поэтому они вышли, и больше Украина в такое дипломатическое болото точно не пойдет», – добавил Зеленский, вспомнив поговорку «никогда не говори никогда».