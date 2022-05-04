Из Украины незаконно вывезли в РФ 181 тыс. детей, из них около 2 тыс. – дети, лишенные родительской заботы или дети-сироты. Об этом, ссылаясь на данные мониторинга заявлений российских оккупантов, сообщила 4 апреля в эфире национального телемарафона советница – уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

«Можем ли мы доверять этой цифре? Ну… скорее всего, да», – отметила омбудсмен, подчеркнув, что эти данные неточные.

Герасимчук отметила, что правительство Украины призывает все международные организации обратить внимание на заявления в РФ относительно упрощенного усыновления депортированных украинских детей и не допустить таких усыновлений.

Она объяснила, что РФ ратифицировала конвенцию ООН о правах детей, согласно которой процедура усыновления предусматривает наличие согласия соответственного органа украинской стороны.

«С украинской стороны это Национальная социальная сервисная служба, которая никаких согласований на усыновление украинских детей не давала и давать не будет», – добавила омбудсмен.