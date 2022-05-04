Граждане Азербайджана хорошо знают, что в период оккупации руководство Армении намеревалось проложить из Армении дорогу в Джабраил. И эта дорога, разумеется, должна была проходить через Зангилан.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенного спецпредставителя президента по Зангиланскому району.

Глава государства отметил, что эти их надежды, и в целом все надежды не оправдались:

«Насколько я знаю, они намеревались проложить однополосную дорогу сельского типа. А мы строим четырех-и шестиполосную магистральную дорогу из Горадиза в Зангилан. Также существующая дорога, то есть дорога, оставшаяся с советских времен, которой мы сейчас пользуемся, будет капитально отремонтирована. То есть, новая дорога проходит по совершенно новому и более удобному маршруту, и в целом дорожная инфраструктура будет более удобной с точки зрения расстояния, и, конечно, граждане будут комфортно ездить по этой дороге, вопросы международных грузоперевозок будут решены.

Наряду с этим, из Зангилана в Губадлы и из Губадлы в Лачин прокладывается многополосная дорога. Это также обеспечит связь между районами в Восточном Зангезурском экономическом районе. Что касается железной дороги, то в настоящее время наша конечная железнодорожная инфраструктура на этом направлении-Горадиз. Строительство железной дороги из Горадиза в Агбенд уже идет быстрыми темпами, и я уверен, что она будет полностью введена в эксплуатацию в следующем году. Это будет очень удобной инфраструктурой как для граждан, так и для международных грузоотправителей».