Израиль после скандальных высказываний Сергея Лаврова склоняется к отправке оборонительной военной помощи Украине, пишут The Times of Israel и «Гаарец».

«С тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, Израиль отклонял запросы Киева и Запада на военную технику, стремясь поддерживать нейтралитет.

Однако теперь, после демарша Лаврова, ожидается, что израильские официальные лица поддержат отправку Украине военной помощи, хотя и на символическом уровне».

Речь идёт об оборонительных системах, которые обеспечивают защиту войск на земле. При этом Израиль не будет поставлять своё ПВО или наступательное вооружение.