Замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов во время брифинга рассказал, могут ли казахстанские миротворцы отправиться в Донбасс в составе сил ОДКБ, если так решит эта организация.

Как указал замглавы ведомства, применение Вооруженных Сил республики за пределами страны расписано и нормативно закреплено, передает NUR.KZ. По его словам, участие военнослужащих в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совета безопасности ООН.

Затем, на основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом. Только после одобрения членами парламента применения ВС возможно. Тем не менее, сейчас этот вопрос «даже не рассматривается».