В Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана провела спецоперацию по задержанию ранее судимого наркоторговца Вугара Джафарова.

При досмотре у него были обнаружены 32 килограмма наркотиков, в том числе 22 кг марихуаны, 4 кг героина, 6 кг психотропного вещества метамфетамина и 1600 таблеток метадона.

Во время задержания подельника В.Джафарова — Ровшана Гасымова, последний попытался оторваться от оперативников на своем автомобиле Opel. Злоумышленник был вооружен пистолетом. Управляя автомобилем, он отстреливался от полицейских. Но вскоре сотрудники полиции задержали беглеца. У него были изъяты пистолет Макарова, патроны, 500 гр метамфетамина, пластиковые карты, электронные весы. После оказания первой медицинской помощи мужчина был госпитализирован.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.