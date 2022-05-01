Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что снятие санкций с России возможно лишь в случае вывода российских войск с территории Украины. Об этом она сообщила газете Bild am Sonntag.

«Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе. В худшем случае это станет приглашением к следующей войне — еще ближе к нашим границам», — сказала она.

По ее словам, Евросоюз больше не сможет выстраивать отношения с Россией таким образом, как это было до начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не должен давать Украине обещаний, которые не сможет сдержать, однако «европейский дом» все же открыт для Киева. С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос бундестага о перспективах членства Украины в ЕС.

Она также добавила, что членство Украины, Грузии и Молдавии в ЕС требует подробного обсуждения на всех стадиях. При этом на данном этапе Европа должна сосредоточиться на том, чтобы добиться прекращения боевых действий на Украине.