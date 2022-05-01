Эксперты ООН опубликовали очередной доклад о состоянии планеты в канун открытия 9 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар) 15-й сессии стран-участниц Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (СОР15), сообщает RFI,

Эксперты напомнили, что почва, вода и биоразнообразие, составляющие «основу нашего общественного богатства» и необходимые для выживания человечества, сегодня находятся под угрозой. Если текущие тенденции сохранятся, опасность широкомасштабных, внезапных и необратимых изменений окружающей среды будет нарастать.

Синтез информации из Global Land Outlook и Land Restoration for Recovery содержит как ключевые научные данные о состоянии планеты, так и предложения для организации политики против истощения почв и расширения пустынь.

«Инвестиции в крупномасштабное восстановление земель для борьбы с опустыниванием, эрозией почв и утратой аграрных территорий являются беспроигрышным решением, — говорится в предисловии к докладу. — Это выигрышно для окружающей среды, для климата. Это выгодно для экономики и сохранения культуры проживающих на этих территориях народов. Восстановление почв остается мощным и экономически эффективным инструментом устойчивого развития».

Эксперты напомнили, что почва, вода и биоразнообразие, составляющие «основу нашего общественного богатства» и необходимые для выживания человечества, сегодня находятся под угрозой.

Человек, трансформируя природу, перешел критические рубежи уже «по четырем из девяти критериев, определяющим здоровье планеты». И это, предупреждают специалисты, «может вызвать необратимые экологические изменения».