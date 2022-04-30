Количество беженцев из Украины приближается к 5,5 миллионам человек.

Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Большинство из них уехало в Польшу — более 3 млн человек. В Румынию выехали более 817 тыс. человек, в Россию – более 656 тыс., Венгрию – почти 520 тыс., в Молдову – более 443 тыс., в Словакию – почти 372 тыс. и в Беларусь – более 25 тыс. человек.В то же время 1 289 500 украинцев с 28 февраля вернулись домой из-за границы

В то же время 1 289 500 украинцев с 28 февраля вернулись домой из-за границы.