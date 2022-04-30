Эстония направит в Украину своих специалистов-саперов для разминирования территорий. Об этом заявил эстонский министр внутренних дел Кристиан Яани после заседания Совета национальной обороны 29 апреля, передает сайт ERR.

Пять специалистов из спасательного департамента готовятся в ближайшем будущем выехать в Украину на трех автомобилях, позднее их будут периодически сменять коллеги. Эстонские взрывотехники будут искать взрывчатку в районах, где находится много мин, снарядов и боеприпасов, но нет активных боевых действий.

Кристиан Яани подчеркнул, что есть условия для того, чтобы эстонские саперы отправились в Украину. В первую очередь — это обеспечение полной безопасности, которое во много зависит от мастерства украинских специалистов.