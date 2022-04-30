С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали более 617 детей. Жертвами стали более 219 несовершеннолетних, еще 398 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 139, Киевской — 115, Харьковской — 95, Черниговской — 68, Херсонской — 44, Николаевской — 43, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, Житомирской — 15, а также в Киеве — 16.

Кроме того, из-за массовых обстрелов Россией украинских населенных пунктов повреждены 1570 учебных заведений, из них 111 разрушены полностью.

Отмечается, что данные цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.