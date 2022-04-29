Депутат Госдумы России Алексей Журавлев в эфире заявил, что «одним ударом ракеты с ядерной боеголовкой все Британские острова будут уничтожены».

«Один Сармат и все. Были Британские острова и нет Британских островов», — сказал Журавлев.