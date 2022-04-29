Сильный пожар, вспыхнувший 28 апреля вечером в промышленном парке «Азерсун», на территории сумгайытского поселка Гаджи Зейналабдина Тагиева, обрастает новыми версиями, среди которых и вероятность диверсии, связанной с поддержкой Азербайджаном Украины. В социальных сетях активно обсуждают подробности инцидента, однако официальные структуры пока не выступили с какими-либо предварительными заключениями. Оно и понятно, пожар вспыхнул вечером и только в 08:24 был полностью потушен благодаря оперативным и неотложным мерам МЧС.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Обратите внимание на то, что возгорание произошло после завершения рабочего дня…

Пока следственная группа, состоящая из числа опытных сотрудников МЧС Генпрокуратуры, выясняет причины аварии, мы выскажем свои версии случившегося, которые опираются на сведения из хорошо осведомленных кругов.

Отметим, что в пятницу местные СМИ со ссылкой на источник в Промышленном парке Azərsun распространили сообщение о том, что возгорание началось на фабрике пластиковой тары и упаковок, затем перекинулось на холодильный склад масел, где скопился 5-6-месячный запас, предназначенный для реализации.

По данным, фабрика несколько месяцев пыталась заполнить этот амбар. Только ущерб, нанесенный в результате пожара на складе масла, оценивается миллионами манатов. Сообщается, что продукция, сгоревшая на складе, предназначалась не только для местного рынка, но и для экспорта. А фабрика пластиковой тары была построена недавно и не работала в полную силу. Основной ущерб нанесен запасам готового масла и достигает он примерно 20-30 миллионов манатов. Однако нанесенный урон исчисляется не только продукцией, но и оборудованием. Полностью из строя вышел один из основных складов-депо, — сообщают СМИ.

Отмечено, что обязательное страхование недвижимости промышленного парка, обязательное страхование гражданской ответственности недвижимого имущества и страхование сгоревшей продукции осуществлено компанией Azərbaycan sənayə sığorta.

Между тем отметим, что на территории промышленного парка расположены: фабрика по производству сырьевой бумаги, склад с готовой масляной продукцией, цех по производству пластиковой тары и завод по изготовлению масла. Пожар произошел на складе и пластиковом цехе, расположенных между бумажной фабрикой и заводом масла.

А теперь о версиях. Ранее Minval.az сообщал о том, что из-за войны в Украине у Азербайджана могут возникнуть проблемы с закупками. Экспортерами масел (подсолнечное, кукурузное) в Азербайджан являлись Украина и Россия. Украина по понятным причинам перестала поставлять масла в Азербайджан, а Россия с 15 апреля ввела квоту на экспорт подсолнечного масла, а с 1 апреля – запрет на поставки за рубеж подсолнечника и рапса (один из самых распространенных масличных культур в мире).

«Азерсун» является единственным местным производителем масла в Азербайджане. Недавно правительство высказывало серьезную обеспокоенность тем, что в Азербайджане наблюдается снижение производства растительных масел и рост зависимости местного рынка от импорта.

«Так, за январь-март текущего года в стране произведено 12 979,6 тонн растительных масел. Это на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году из-за рубежа было импортировано 74 тысячи тонн подсолнечного и кукурузного масел, при том, что в стране произведено 52,4 тысячи тонн. В настоящее время наблюдается повышение спроса на подсолнечное масло на внутреннем рынке и рост цен. В ходе проведенного нами исследования сложившейся ситуации выяснилось, что одной из причин роста цен являются низкие объемы местного производства», — сообщал Report.

И во время обсуждений депутат Вахид Ахмедов заявил, что «у нас нет серьезного объема производства». Совершенно естественно, что после этих беспокойств руководство «Азерсун» должно было отчитаться о текущей обстановке с объемами производства масел. Однако не прошло и месяца, как на самом крупном складе готового масла произошел пожар, уничтоживший всю заготовленную продукцию. Случайность?

Почему объемы масла оказались на исходе и почему производитель не нашел пути решения вопроса нехватки масла и надвигающегося кризиса?

И еще один вопрос: Каким чудом уцелел завод по производству масла стоимостью около 250 миллионов манатов? Напомним, что ущерб от сгоревшей продукции составил 20-30 миллионов манатов.

И последний момент. Как отметил в беседе с Minval.az источник в компании «Азерсун», масло 5-6 месяцев производителем на складе не хранится, потому что истекает срок годности, а это сказывается на уменьшении объемов продаж.

Мы готовы выслушать от руководства «Азерсун» ответы на поставленные нами вопросы.

Рамелла Ибрагимхалилова