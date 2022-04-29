Во время нашего последнего разговора президент Евросовета Шарль Мишель сказал мне, что они выделят на разминирование 5 млн. евро. Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество.

«Мы благодарны за это, но, конечно, это не будет иметь большого значения. Нам также нужна серьезная поддержка международных НПО, занимающихся минной проблематикой. Никто из них не повернулся лицом к Азербайджану. Мы знаем, что несколько НПО и фондов помогают странам избавляться от мин, но нам никто не помогает», – подчеркнул президент.

Он отметил, что Азербайджан с большим трудом обнаруживает установленные недавно армянами мины.

«Мы дали им от 10 до 20 дней времени, чтобы они покинули территорию, которую они должны были покинуть в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября. Но они использовали ее для установки мин, поджога домов, которые они не строили, но в которые они заселились, вырубки деревьев и совершения других экологических бедствий», – отметил глава государства.

Говоря о международной поддержке, он отметил, что, к сожалению, до сих пор Баку не получил поддержки ни от одной международной организации.

«Что мы делаем, делаем это за свой счет. Мы хотели заключить договора с несколькими международными компаниями, которые могут помочь ускорить процесс, но, к сожалению, цена, которую они запрашивают, очень высока, даже в несколько раз выше, чем наши расходы на наше Агентство по разминированию. Значит, они смотрят на это с коммерческой точки зрения. Хорошо, мы можем в некоторой степени понять это, потому что они частные компании. Но мы не сможем это сделать, потому что это астрономические цифры, они хотят получить деньги за каждый метр разминирования», — отметил президент.