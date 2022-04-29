Турция на бесплатной основе передаст Украине 410 наименований медицинской продукции в знак доброй воли и дружбы двух стран.

По данным агентства, соответствующий документ за подписью президента Тайипа Эрдогана был опубликован в официальном вестнике правительства республики — Resmi Gazete.

Межправительственное соглашение о передаче Украине на безвозмездной основе медицинской продукции и медикаментов был подписан Анкарой и Киевом 28 марта 2022 года. Украинская сторона не имеет права передать эту продукцию третьей стране без разрешения Турции.