Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на решение Бундестага о поставках тяжелого вооружения Украине. Он приветствовал это решение, а также заявил, что страна продолжит курс на военную поддержку Киева. Об этом сообщает inFranken.de.

При этом канцлер отметил, Германия уже поддержала Украину в оборонной сфере.

«Я очень благодарен за четкую поддержку, которую немецкий Бундестаг оказал политике правительства, которое я возглавляю. Это показывает, что в такое сложное время вы можете проводить политическую стратегию, которую многие хотят поддержать. И это именно то, что мы будем продолжать внедрять», — сказал Шольц.