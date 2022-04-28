Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Болгарии Василом Георгиевым.

Как сообщает пресс-служба МИД, Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства между нашими странами на основе взаимных интересов и международного права.

Министр отметил, что в текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами, и совместные усилия по дальнейшему расширению связей по различным направлениям будут продолжены.

Заместитель министра Васил Георгиев с удовлетворением отметил, что визит в Азербайджан был очень продуктивным. Было подчеркнуто, что успешно развиваются связи в экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной, культурной и других сферах.

На встрече также было обсуждено сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, а также ситуация в Украине и другие региональные вопросы.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность за создание соответствующих условий для въезда на территорию Болгарии граждан Азербайджана, покинувших Украину в связи с ситуацией в стране.

Заместитель министра иностранных дел Болгарии сообщил, что министр Теодора Генчовска пригласила азербайджанского коллегу посетить Болгарию.