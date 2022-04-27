3-4 мая в Национальной арене гимнастики пройдут соревнования 27-го Первенства Баку по художественной гимнастике, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

В нем примут участие 157 гимнасток, представляющих девять спортивных клубов. На первенстве в индивидуальной программе выступят гимнастки в возрастных категориях – «малыши» (2012-2014 годов рождения), «пре-юниоры» (2010-2011 г.р.), «юниоры» (2007-2009 г.р.) и в программе групповых упражнений – «малыши» (2012-2014 г.р.), «пре-юниоры» (2010-2011 г. р.).

В ходе двухдневных соревнований гимнастки как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях будут соревноваться в многоборье.

Отметим, что зрители имеют возможность вживую наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации, либо иммунный сертификат или сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.