Минской группы более не существует — теперь это официально признала и Франция. Как сообщает Minval.az, в сообщении, размещённом на сайте МИД этой страны, указывается, что Франция приветствует недавний прямой телефонный разговор между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и их решение созвать двустороннюю комиссию по пограничным вопросам и начать переговоры по мирному договору между двумя странами, и Франция будет и впредь оказывать полную поддержку этому процессу.

Там же указывается, что «посол Франции по Восточному партнерству ЕС г-н Брис Рокфёй на следующей неделе отправится в Баку, чтобы продолжить мониторинг этих переговоров после своего визита в Ереван 11-14 апреля». То есть, подчеркнём, господин Рокфёй представлен на сайте МИДа как посол Франции по Восточному партнёрству ЕС, а не «сопредседатель Минской группы ОБСЕ».

Напомним: точно так же Игорь Ховаев, ранее представлявший в МГ ОБСЕ Россию, на днях посетил Баку уже в ранге спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Американский дипломат Эндрю Шофер, также накануне посетивший Азербайджан, теперь старший советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе и курирует не только Баку и Ереван, но и дискуссии по грузино-российскому конфликту.

Таким образом, «смерть» Минской группы как переговорного института официально признана в столицах всех трёх стран-сопредседателей этой структуры.

А это уже априори большая дипломатическая победа Азербайджана.

Во-первых, официально признано, что более не существует института, чья деятельность, как подчеркнул президент Азербайджана, была направлена на то, чтобы сохранить навечно оккупацию азербайджанских земель.

По сути, официально подтверждено, что конфликт остался в прошлом, и теперь настало время постконфликтного урегулирования уже на основе территориальной целостности Азербайджана.

Вместе с Минской группой уходят в небытие и ее пакеты предложений, и прежде всего вопрос «статуса Карабаха», который в Армении все еще пытаются вдавить в переговорный процесс.

В Ереване, конечно, постараются этого не заметить. И будут убеждать свою «паству», будто бы еще возможен возврат к «казанскому документу», «мадридским принципам» и т.д. Впрочем, там могут считать «работающими документами» даже Севрский договор и арбитражное решение Вудро Вильсона. Жизнь в политическом дурмане обходится в современном мире очень дорого. Но это уже проблемы Еревана,

Отдел политики Minval.az