Президент США Джо Байден рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину президент и правительство остаются у власти.

Об этом Джо Байден написал в соцсети «Твиттер».

По его словам, США в дальнейшем будет поддерживать украинцев в их борьбе за защиту родной земли.

«Через два месяца после того, как Путин совершил неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти», — сказал Байден.