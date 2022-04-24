Вопрос поставок оружия Украине вызвал в Болгарии споры среди участников правительства страны, в связи с чем правящая коалиция решила отказаться от поставок оружия, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, пока власти страны не откликнулись на призывы стран ЕС помочь Украине с поставками оружия.

Так, пророссийская социалистическая партия Болгарии пригрозила выходом из правящей коалиции, если власти одобрят поставки оружия Киеву. При этом правоцентристская партия «Демократическая Болгария» пригрозила покинуть коалицию, если поставок не последует.

Ранее The Telegraph сообщила, что в Россию экспортировали военные технические средства почти на €350 млн в обход эмбарго по меньшей мере десяти государств—членов Евросоюза. Оружие поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия. По данным издания, в настоящее время оно, вероятно, используется на Украине.