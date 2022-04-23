Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что власти страны не считают антироссийские санкции эффективным способом решения ситуации в Украине, средством для дипломатии и способом достижения мира, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Аргентина призывает к «возвращению к диалогу и умиротворению ситуации». Министр отметил, что, несмотря на то, что конфликт в Украине «захватил все общественное внимание», однако есть и другие гуманитарные кризисы, которые не менее реальны и не исчезают оттого, что на них не сконцентрированы СМИ.

«Судить страны и вводить санкции и блокады — не метод Аргентины, <…> и нам кажется, что подобные действия в регионе привели только к большему неравенству и отставанию в социальном плане», — сказал Кафьеро.