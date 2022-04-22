На проходящем в Шуше Съезде Победы перед нашими диаспорскими организациями ставятся серьезные задачи.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Важнейшими направлениями этих задач являются предотвращение провокаций и грязной пропаганды против нашей страны, более активное представление реалий Азербайджана широкой общественности и участие в общественно-политической жизни в странах проживания и деятельности.

Оценивая проводимую в период Отечественной войны диаспорскими организациями деятельность, мы можем с удовлетворением отметить, что в этом направлении, в соответствии с поставленными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым задачами, были достигнуты серьезные успехи», — заявил Хикмет Гаджиев.

По его словам, сейчас Азербайджан находится в постконфликтном периоде, и армянские лоббистские организации, некоторые их покровители, различные круги, которые постоянно ведут грязную пропаганду и кампании против Азербайджана, все еще продолжают эту деятельность против нашей страны.

«Поэтому на наши диаспорские организации ложатся новые задачи, чтобы они в более скоординированной и тесной форме доносили азербайджанские реалии до мировой общественности”, — заявил он.