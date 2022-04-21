Новый пакет военной помощи на 800 млн долларов США, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

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Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«Вооружение в этом пакете включает в себя 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки 155-мм гаубиц, более 121 тактической беспилотной летательной системы Phoenix Ghost, полевое снаряжение, а также запчасти», — говорится в тексте.