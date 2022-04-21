Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщила в четверг газета «Сабах».

«Согласно последним новостям, есть суперстимул для добычи черноморского газа. 540 миллиардов кубометров природного газа, определенные национальным разведочным флотом Турции, будут доступны общественности в 2023 году. Сегодня Турция расширяет свой флот буровых судов. Пока продолжаются поиски, предпринимаются усилия, чтобы в 2023 году гражданам было доступно 540 миллиардов кубометров природного газа», — пишет газета.

По данным издания, постановлением президента Турции Тайипа Эрдогана месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.

«Инвестиции в размере 145 миллиардов лир (почти 10 миллиардов долларов) будут направлены на добычу и использование 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море», — сообщила газета.