Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на троих американских чиновников в среду, 20 апреля.

Утверждается, что новый пакет будет включать большое количество артиллерийских систем и десятки тысяч артиллерийских снарядов, которые, как пишет издание, «вероятно, будут иметь решающее значение для наступления на восточном Донбассе».

По словам официальных лиц, президент Джо Байден еще не подписал документ о дополнительной помощи. Но на вопрос во вторник, отправит ли он больше артиллерии в Украину, Байден ответил: «Да».

В свою очередь CNN уточняет, что новый пакет помощи может быть утвержден в ближайшие 36 часов.