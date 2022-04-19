Эстония пообещала больше всего помощи Украине среди всех стран мира по отношению к собственному валовому внутреннему продукту (ВВП). Об этом сообщает »Европейская правда» со ссылкой на издание Süddeutsche Zeitung.

Исследователи пришли к такому выводу после изучения базы данных (Ukraine Support Tracker) Кильского института мировой экономики.

С началом российской спецоперации, Эстония обязалась предоставить Украине помощь на сумму, составляющую почти 0,8% ее собственного ВВП. Далее идут Польша (0,2%) и Литва (0,1%).

Согласно данным Кильского института мировой экономики, ЕС в общей сложности пообещал помощь Украине на сумму около €2,9 млрд. Еще €1,4 млрд должны поступить от институтов ЕС. €2 млрд евро должен предоставить Европейский инвестиционный банк.