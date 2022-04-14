Популярные шрифты Times New Roman, Arial, Tahoma и Helvetica заблокировали для клиентов из России, сообщает российское издание «Ведомости».

Американская компания Monotype, которая является владельцем прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, перекрыла для пользователей с российскими IP-адресами доступ к своей библиотеке на сайте.

При попытке попытке открыть страницу с каталогом шрифтов российский пользователь видит сообщение о запрете доступа. Однако, при переходе на страницу со включенным VPN, каталог становится доступен.