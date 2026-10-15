Ассоциация молодых учителей Азербайджана (AGMA) подчеркнула необходимость соблюдения единых требований к школьной одежде, поддержания дисциплины в образовательных учреждениях и уважения прав учащихся.

Как сообщили в ассоциации, к вопросам школьной формы следует подходить с учетом качества образования, педагогической этики и необходимости формирования здоровой образовательной среды.

В AGMA отметили, что школа является не только местом получения знаний, но и важным институтом воспитания, где формируются личность ребенка, социальные навыки и чувство ответственности. Единые требования к одежде, по мнению организации, способствуют поддержанию дисциплины и созданию равных условий для всех учащихся.

В ассоциации считают, что правильное применение правил школьной одежды требует сотрудничества администрации учебных заведений, педагогов, родителей и учеников. При этом требования и порядок их применения должны быть четко разъяснены, а возникающие вопросы — обсуждаться в атмосфере взаимного уважения и открытого диалога.

Особое внимание AGMA уделила защите достоинства и прав школьников. Руководство школ и учителя должны проявлять профессиональный и деликатный подход при обеспечении соблюдения установленных требований. Родителям, в свою очередь, рекомендовано выражать обеспокоенность в рамках конструктивного диалога с учетом действующих нормативно-правовых актов.

В заявлении также подчеркивается, что внешний вид и профессиональное поведение учителей играют важную роль в формировании школьной среды. Педагоги должны служить примером для учеников не только своим поведением и культурой общения, но и внешним видом.

Ассоциация вновь заявила о важности соблюдения установленных правил школьной одежды, призвав все стороны к ответственному подходу и сотрудничеству.