Россия вводит зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США, конгрессмены, включая руководство и председателей комитетов, вносятся в стоп-лист РФ на постоянной основе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в среду.

«В порядке реакции на очередную волну антироссийских санкций, введенных администрацией [президента США] Джо Байдена 24 марта против 328 депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, что с учетом прежде внесенных в черный список российских парламентариев составляет практически весь ее состав, вводятся зеркальные санкционные ограничения в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США», — говорится в тексте.

Россия в качестве ответной меры на внесение в черный список всего состава Совета Федерации РФ также ввела ограничения против 87 канадских сенаторов.

«В связи с решением властей Канады, объявивших 24 марта с. г. о внесении всего состава Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации в черный список лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, включая запрет на въезд в страну, на основе взаимности вводятся контрмеры против действующих сенаторов канадского парламента», — говорится в сообщении.