«За первые три месяца этого года наша страна успешно развивалась во всех сферах».

Об этом лидер Азербайджана Ильхам Алиев сказал сегодня на совещании, посвященном итогам первого квартала текущего года.

«Мы должны расценивать итоги этих трех месяцев как продолжение успехов, достигнутых в прошлом году», — сказал глава государства (цитата пр Report).

«Наши экономические показатели также очень позитивны. В первом квартале валовой внутренний продукт вырос на 6,8 процента. В ненефтяном секторе еще более высокая цифра. Наша ненефтяная экономика выросла более чем на 10 процентов» — добавил лидер страны.