Железнодорожные ведомства Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции — стран-участниц Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) планируют создать совместное предприятие Middle Corridor («Средний коридор»). Предполагается, что совместное предприятие обеспечит предоставление высококачественных интермодальных транспортных и логистических услуг, гармонизирует трансграничные тарифы и внедрит унифицированную IТ-платформу для полной автоматизации перевозки грузов из Китая в Турцию. В рамках ТМТМ планируется объединить международный коридор Север — Юг с портами Каспийского моря, расширив коридор в Иран и арабские страны вдоль Персидского залива, Восточной Африки и Индии. Как известно, в конце прошлого месяца Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток — Запад», которая определяет шаги по укреплению транзитного потенциала стран — участниц проекта.

Как будет работать данная логистическая цепочка, станет ли новый Зангезурский коридор через Иран важной составляющей этого транзитного пути, не будет ли Россия пытаться форсировать этот транспортный маршрут, полностью обходящий ее территорию? Об этом в беседе с Minval.az сказал казахстанский политолог, экономист, кандидат политических наук Шарип Ишмухамедов.

К сожалению, столь важное партнерское соглашение между нашими странами появилось только после введенных против России санкций, на фоне геополитической напряженности и жесткого экономического кризиса в области транзитных коммуникаций. Может быть, даже стоит, как ни странно, «поблагодарить» возникший кризис, создавший столь благоприятные условия для такого сотрудничества.

По мнению экономиста, такая модель сотрудничества должна была возникнуть задолго до санкций, но лучше «поздно, чем никогда».

«Наконец сдвинулся с мертвой точки вопрос об использовании транспортных маршрутов стран Кавказа и Центральной Азии. И если подписан меморандум о железнодорожных перевозках, то завтра будет договор об автомобильном сообщении и других видах транзита, включая нефть и даже газопроводы», — отметил эксперт.

По его мнению, Китай является важным катализатором создания новых маршрутов, потому что поставки китайских грузов, проходивших через Россию и Казахстан, по сути, остановлены. А Зангезурский коридор, пролегающий по территорию Ирана, безусловно, станет одним из важных составляющих этих маршрутов.

По его словам, чем больше будет маршрутов такого рода, тем более безопасным будет вся транзитная система.

«Для такого крупного мега-проекта важно уже даже не финансирование, а геополитическая стабильность. Можно проинвестировать в какой-либо транспортный проект, создать автомобильное, железнодорожное сообщение, подписать договоры, но, если спустя какое-то время, до того, как он окупится, возникнет политическая нестабильность, обострятся отношения между руководителями стран или какая-то из стран окажется под санкциями, все разрушится.

Пример Украины, России и Казахстана показывает, что завязанность на одном маршруте – путь в никуда», — подчеркнул казахстанский эксперт.

А Армения, которая сейчас оказывается вне нового транспортного маршрута, по мнению политолога, серьезно рискует стать той самой «потерянной территорией».

«Пример Евросоюза должен стать для Армении наглядным уроком. Как показывает практика, страны, которые первыми оценили выгоды, стали участниками таможенных, транспортных и других союзов, теперь «на коне». А те страны, которые были вне этих процессов, оказались на вторых ролях. И Армения в силу своих внутренних политических амбиций, недооценки политических перспектив может оказаться на задворках мега-проектов, стать изгоем экономического сообщества», — подчеркнул он.

Между тем статья казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в зарубежных СМИ «Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана» показала, что Казахстан не намерен быть механизмом для обхода санкций, наложенных ЕС на Россию. Казахстан без оглядки на Россию будет создавать новые транспортные коридоры и маршруты, в первую очередь, исходя из экономической целесообразности и собственных потребностей.

В связи с этим, по его словам, уже сейчас Казахстан испытывает давление Москвы, поскольку из-за стран-соседей, не желающих разделять участь «большого брата» и ищущих обходные пути, Россия оказалась в ситуации, когда ее логистические и транспортные интересы могут быть серьезны ущемлены.

«Например, Казахстан испытывает бюджетный кризис в связи с тем, что Каспийский трубопроводный консорциум на 80-90% прекратил свою работу, потому что казахстанская нефть, транспортируемая в Европу через порт Новороссийск, остановилась, поставки замерли. А казахстанские компании теряют каждый месяц миллиард, полтора миллиарда долларов, от того, что не могут выполнить свои обязательства перед европейскими клиентами. Поэтому Казахстан вынужден искать новые обходные пути и маршруты, мы должны быть реалистами», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров