Как информирует Радио Азатлык, сотрудники правоохранительных органов в городе Байрамали Марыйского велаята в эти дни ходят по местным салонам красоты и сообщают о запрете на оказание некоторых косметических услуг женщинам и девушкам. Владельцев салонов предупреждают о крупных штрафах и аресте на 15 суток в случае нарушения запрета.

«Они предупреждают, что введён запрет на оказание таких услуг, как внедрение ботокса, разглаживание морщин на лице, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей», –рассказал работник одного из салонов красоты в анонимной беседе.

По словам мастеров салонов красоты каких-либо документов, подтверждающих введение запрета, сотрудники правоохранительных органов не предъявляют и его причин не объясняют.

Но они предупреждают, что женщин, нарушивших запрет и воспользовавшихся вышеперечисленными услугами, могут задержать и оштрафовать за «использование инородных предметов на своём теле».

Правоохранители также предупреждают, что салоны и их работники, которые оказывают эти услуги, будут выявляться.

«Оказавших эти услуги мастеров будут штрафовать или отправят под арест на 15 суток», – приводит слова правоохранителей работник салона красоты.

Работники салонов жалуются на то, что в условиях таких запретов они не смогут нормально работать и зарабатывать на жизнь.

«Мы только вернулись на работу после того, как со вступлением Сердара Бердымухамедова в должность президента начали ослаблять карантинные ограничения. Но нашу работу опять ограничивают. А что нам теперь тоже ходить по базарам и нищенствовать? Мы итак во время карантина влезли в долги, и ещё не успели рассчитаться с ними», – сетует мастер салона красоты.

Косметические услуги, запрещённые туркменскими властями, в большинстве стран мира считаются обычными процедурами и женщины могут их получить без каких-либо препятствий.