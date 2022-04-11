Мир знал, что Россия планирует войну и готовит «расстрельные списки» для Украины, и при этом не спешил вводить санкции. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Когда мы просили оружие и санкции, нам предлагали эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня», — отметил он.

По его словам, Путин частично оказался прав в своих расчетах.

«Некоторые политики к тому времени уже приняли для себя решение о сдаче Украины. Они были готовы выразить обеспокоенность, ввести полусанкции и продлить жизнь. Но некоторые были против. Президент и народ Украины. Иногда один человек может изменить все, просто сделав верный выбор. Не выслушать аналитиков, а послушать сердце. Этот выбор еще не поздно сделать политикам Европы», — заявил Подоляк.

Он призвал «взять ответственность за будущее Европы и отказаться от российской нефти и газа».